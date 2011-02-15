Експерт: українські НПЗ перешкоджають зниженню цін на бензин

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) є перешкодою на шляху зниження цін на паливо після того, як зменшилася вартість нафти на світовому ринку.

Таку думку висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН під час онлайн-конференції на сайті видання «Бизнес».

«Від поставок нафти до її переробки і продажу готової продукції проходить близько 30 днів. Відповідно, у січні-лютому НПЗ добре попрацювали, закупивши нафту за 80-90 дол./бар., а продавши нафтопродукти, виходячи з вартості сировини більш як 100 дол./бар. Тепер же, при зниженні цін на нафту, ми спостерігаємо протилежну ситуацію: заводи закупили нафту по 100 дол./бар., а змушені продавати нафтопродукти за цінами, що «просіли». Природно, заводам така ситуація невигідна, і вони до останнього перешкоджатимуть падінню цін», – пояснив експерт.

Водночас С.КУЮН нагадав, що на сьогодні 90% нафтопродуктів виробляються в Україні з імпортної сировини. Таким чином, на його думку, НПЗ не здатні стабілізувати цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів навіть у разі введення мита на імпорт палива, про що виробники заявляли раніше.

«Разом з тим імпортний бензин заходить до України чітко за міжнародними котируваннями і, таким чином, сьогодні є стабілізуючим чинником на ринку», – відзначив експерт.

Керівник «А-95» також підкреслив, що проблеми української нафтопереробки зумовлені внутрішніми чинниками, такими, як поставки контрабандного палива, а також безподаткові поставки палива, що спостерігалися в 2010 р..

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО заявив про те, що українські НПЗ стримують зростання цін на нафтопродукти на хвилі підвищення вартості нафтової сировини на світовому ринку.

У відповідь асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» оприлюднила заяву, в якій поставила під сумнів здатність НПЗ стабілізувати цінову ситуацію, і повідомила про дезінформацію виробниками керівництва українського уряду.

Нагадаємо, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів до України, результатом якого може стати введення мита на паливо.