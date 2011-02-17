У зіткненні з КамАЗом загинули два працівника Держслужби охорони МВС
23:51, 17 лютого 2011Разное
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Трагедія на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області у ДТП загинули два працівника Державної служби охорони МВС України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталося вчора на автошляху Нікополь - Дніпропетровськ. Через складні погодні умови службовий автомобіль Державної служби охорони зіткнувся з автомобілем “КамАЗ”.
Внаслідок аварії ще двоє працівників підрозділу Державної служби охорони при ГУМВС України у Дніпропетровській області були тяжко травмовані і доставлені до лікарні.
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