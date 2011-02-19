18 лютого під час перебування у Києві помер Єпископ Кременчуцький і Лубенський ТИХОН.

Як повідомили УНІАН в єпархії, причиною смерті владики став серцевий напад.

Тіло Єпископа сьогодні буде перевезено до Кременчука. У неділю відбудеться відспівування священнослужителя в Кафедральному Успенському соборі Кременчука. Обряд відспівування проведе єпископ Кіровоградський і Новомиргородський ІОАСАФ.

*** Єпископ ТИХОН (у миру Микола ЖИЛЯКОВ) народився 9 липня 1968 року у місті Комунарську Ворошиловградської області (нині Алчевськ Луганської області). В 1990 р. закінчив Комунарський Гірничо-металургійний інститут (нині Донбаський державний технічний університет). Навчався в аспірантурі КГМІ. З червня 1992 року здійснював послух паламаря при Свято-Микільському соборі міста Алчевськ. У 1992 р. був висвячений у сан диякона. 13 травня 1993 року пострижений у мантію з ім’ям Тихон. 22 травня 1993 року рукопокладений у сан священика. 1998 року закінчив Київську духовну семінарію, був студентом Ужгородської Української Богословської Академії. 11 січня 2009 року зведений у сан архімандрита.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 24 листопада 2009 року призначений єпископом Кременчуцьким і Лубенським.