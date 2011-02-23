У ДАІ пояснили, в яких випадках можуть стріляти у водія

Останнім часом інспектори ДАІ все частіше стають об'єктами нападу з боку водіїв, пише газета «Сегодня».

Видання опублікувало список порушень, у разі яких інспектор може відкрити вогонь:

1. Напад на інспектора, що несе загрозу його життю і здоров'ю (з вогнепальною або холодною зброєю, лопатою, монтировкою, палицею і т. д.).

2. Захоплення або спроба захоплення заручника (пасажира, пішохода, інспектора).

3. Спроба наїхати транспортним засобом (машиною, трактором, мопедом) на інспектора або інших людей (наприклад, понятих, свідків і потерпілого від ДТП, сторонніх).

4. Спроба втекти на автомобілі, якщо при цьому виникає небезпека для інших людей і автомобілів. У цьому випадку зазвичай стріляють по колесах.

5. Погрожування зброєю (автомат, пістолет, граната, ніж, навіть якщо це травматика, муляж або іграшка) інспекторові або навколишнім людям.

6. Невиконання команди інспектора залишатися на місці або спроба оволодіти його зброєю.

7. Погроза, спроба або нацьковування навченого собаки (вівчарки, бійцівської, тер'єра) на інспектора та інших людей.

Коли інспектор не має права стріляти:

1. Якщо від куль можуть постраждати сторонні люди (пішоходи або, у разі гонитви за порушником, водії та пасажири інших автомобілів.

2. Коли перед ним вагітна, людина похилого віку, людина з явними ознаками інвалідності (без ока, руки, ноги і т. д.), неповнолітній. Заборона не діє у разі групового або озброєного нападу таких людей, що несе загрозу життю і здоров'ю людей, працівників міліції, а також якщо у нападників є в руках зброя (наприклад, у вагітну з пістолетом або інваліда з рушницею стріляти можна).

Інспектор зобов'язаний

1. Перед застосуванням зброї попередити про це голосом: «Стій, стріляти буду», потім зробити попереджувальний постріл вгору і лише потім стріляти на ураження. Приведення зброї в бойову готовність (зняття із запобіжника, досилання патрона в патронник) також є попередженням про можливий постріл у зловмисника.

2. Завдати мінімальної шкоди здоров'ю нападаника (стріляти в ногу, руку, а не в тулуб або голову).

3. Якщо нападаючий поранений, негайно надати йому меддопомогу і повідомити про цей випадок безпосередньому начальникові або черговому по ДАІ.