Перехожі жорстоко побили комунальника за вбиту собаку

У Полтаві перехожі жорстоко побили комунальника, який займався присиплянням бродячих собак

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник комунального автотранспортного підприємства №1628 Григорій СВИРИДЕНКО.

За його словами, співробітник КАТП був відправлений для присипляння собаки за адресою, яку комунальникам дали в Київському райвиконкомі, де також повідомили, що за даною адресою в районі школи бродячий собака покусав жінку.

Після прибуття на місце події комунальник побачив бродячого собаку зі щеням й вирішив їх присипити. Свідки присипляння спочатку сварили комунальника за його дії, а потім побили його. Комунальник доставив приспаних собак у КАТП і відразу ж звернувся до лікарні.