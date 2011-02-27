Депутати чотирьох міськрад призначили футбольний матч

Дружні матчі з футболу серед команд депутатів міськради Миколаєва, Херсона, Одеси і Тирасполя (Придністровська Молдовська республіка) відбудуться 26 березня в Миколаєві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в міськраді Херсона.

Матч буде приурочений до роковин звільнення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, що відзначатимуться 28 березня.