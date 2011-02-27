Депутати чотирьох міськрад призначили футбольний матч
08:37, 27 лютого 2011Разное
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До роковин звільнення Миколаєва
Дружні матчі з футболу серед команд депутатів міськради Миколаєва, Херсона, Одеси і Тирасполя (Придністровська Молдовська республіка) відбудуться 26 березня в Миколаєві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в міськраді Херсона.
Матч буде приурочений до роковин звільнення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, що відзначатимуться 28 березня.
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