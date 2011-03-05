У Новій Зеландії пограбували в'язницю

У в`язницю в новозеландському місті Нью-Плімут (New Plymouth) проникли грабіжники, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Здобиччю злочинців, які вчинили крадіжку із зломом в ніч на суботу, 5 березня, стала плазмова панель, розповіли представники місцевої поліції.

Грабіжникам вдалося сховатися, затримати їх поки не вдалося. Поліція попросила мешканців Нью-Плімута повідомити про будь-яких підозрілих людей, "особливо тих, які несуть вночі плазмову панель", або про будь-які дивні події в районі в`язниці.

В`язниця в Нью-Плімуті, яка існує з 1860-х років, є найстарішим пенітенціарним закладом Нової Зеландії. В`язниця, розрахована на 112 осіб, обгороджена високою огорожею з колючим дротом і суворо охороняється. Як грабіжникам вдалося проникнути на територію в`язниці і безперешкодно залишити її, має з`ясувати поліція.