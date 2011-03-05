Черкаські жінки можуть безплатно подивитися про "Любовь-морковь"

В Черкасах другий рік поспіль з ініціативи міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА мерія запрошує жінок у кіно. Вони матимуть змогу безплатно переглянути дві комедії «Мама напрокат» і «Любовь-морковь-3».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, жінки зможуть потрапити в кіно, попередньо забронювавши квитки в управлінні культури та туризму Черкаського міськвиконкому, і, забравши запрошення.

Демонструватимуть безплатне кіно для жінок кінотеатр «Палацу молоді» та «Україна» 5, 6 та 8 березня.