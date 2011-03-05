Черкаські жінки можуть безплатно подивитися про "Любовь-морковь"
14:28, 05 березня 2011Разное
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Забронювавши квитки в міськвиконкомі
В Черкасах другий рік поспіль з ініціативи міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА мерія запрошує жінок у кіно. Вони матимуть змогу безплатно переглянути дві комедії «Мама напрокат» і «Любовь-морковь-3».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, жінки зможуть потрапити в кіно, попередньо забронювавши квитки в управлінні культури та туризму Черкаського міськвиконкому, і, забравши запрошення.
Демонструватимуть безплатне кіно для жінок кінотеатр «Палацу молоді» та «Україна» 5, 6 та 8 березня.
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