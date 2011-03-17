В Одесі 1 квітня оголошено вихідним

Першоквітнева п`ятниця оголошена в Одесі з нагоди Гуморини-2011 вихідним днем. Причому виданим мером міста розпорядженням рекомендовано не виходити на роботу не лише одеситам, які працюють в структурах муніципальної влади, а й у приватних структурах.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в.о. заступника міської голови Світлана ФАБРИКАНТ, уточнивши при цьому, що традиційна «карнавальна хода цього року відбудеться за новим маршрутом і з новими декораціями». Стартує колона о 12.30 на Садовій вулиці, пройде по Дерибасівській, а з Пушкінської попрямує не на Куликове поле, як було завжди, а вийде через Думську площу і Приморський бульвар - до пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Традиційний карнавальний маршрут було змінено задля того, пояснили організатори ходи, щоб «люди, які запізнилися до початку карнавалу, могли наздогнати його в центрі міста», а декорації художники-декоратори відновлять, тому що колишні виявилися нібито зіпсованими - «через зберігання в неналежних умовах».

Що стосується нових декорацій, то генеральний продюсер свята Дмитро ШПИНАРЬОВ визнав важливим повідомити не про зміст, а про вартість нових декорацій: орієнтовно кожна коштуватиме «кілька тисяч доларів».

Зміниться, за словами організаторів, і концепція свята: «Гуморина-2011» має стати своєрідними «туристичними воротами» Одеси. На переконання Д.ШПИНАРЬОВА, «наскільки добре ми проведемо Гуморину, стільки у нас буде цього року туристів».

Гуморина передбачає два основні заходи: першоквітневий карнавал і Перший міжнародний фестиваль клоунів «Комедіада», повідомив керівник одеської комік-трупи «Маски» Георгій ДЕЛІЄВ. На одеський фестиваль, за його словами, запрошено 17 клоунів і колективів з України, Ізраїлю, Англії та Польщі.

Переможцям вже приготовані призи: «Сміхач вищої категорії» - за вищу акторську майстерність, «Трюкач вищої категорії» - за кращий трюк, «Дуркач вищої категорії» - за кращий сценарій і постановку, «Симпач вищої категорії» - у вигляді призу глядацьких симпатій, а також Гран-прі фестивалю «Комедіада».

Щорічний першоквітневий концерт також відбудеться, запевнили організатори Гуморини, проте не на Куликовому полі, а на розі Пушкінської й Ланжеронівської вулиць. І завершиться о 21.55 феєрверком.

Варто зазначити, що керівництво Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату цього року не виступає проти Гуморини, хоча свято, як і минулого року, проводиться в період релігійного поста. За словами представника єпархії Сергія ЛЕБЕДЄВА, «пост почався і триватиме під час Гуморини, проте поки що немає рішення начальства з приводу звернення до влади».