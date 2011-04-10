Тимошенко вибачилася за гречку (фото)
14:01, 10 квітня 2011Разное
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"Хто постить, рекомендую моє меню"
Лідер партії "Батьківщина" рекомендує зранку їсти гречку та овочі, приготовлені на пару. Таку рекомендацію вона дала на своїй сторінці у Twitter сьогодні вранці.
«Всім доброго ранку. Хто постить, рекомендую моє меню», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
До повідомлення вона додала фото свого сніданку, на якому гречка, овочі, кава та підсушений хліб.
«Вибачте за гречку. Сьогодні це майже чорна ікра», - зазначила лідер «Батьківщини».
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