Тимошенко вибачилася за гречку (фото)

Лідер партії "Батьківщина" рекомендує зранку їсти гречку та овочі, приготовлені на пару. Таку рекомендацію вона дала на своїй сторінці у Twitter сьогодні вранці.

«Всім доброго ранку. Хто постить, рекомендую моє меню», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

До повідомлення вона додала фото свого сніданку, на якому гречка, овочі, кава та підсушений хліб.

«Вибачте за гречку. Сьогодні це майже чорна ікра», - зазначила лідер «Батьківщини».