Американець обгавкав поліцейського собаку

Мешканець штату Огайо Райян Джеймс Стефенс постав у четвер перед судом за те, що обгавкав поліцейського собаку, який перебував при виконанні службових обов`язків, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеве видання.

Поліцейський залишив у патрульній машині службового пса і пішов з`ясовувати обставини ДТП на сусідній вулиці. Повернувшись, він побачив, як один на одного гавкають закритий у машині службовий пес і 25-річний Стефенс, який пізніше заявив, що "пес почав першим".

За законами штату, за образу поліцейського собаки жителеві міста Мейсон загрожує чималий штраф або до двох місяців в`язниці. Проте адвокат заявив судові, що його підзахисний так реалізував своє конституційне право на свободу слова. "Вважаєте ви це розумною промовою чи ні, але це була промова", - сказав він.

Начальник місцевої поліції наполягає на захисті прав свого чотириногого підлеглого. Він зазначає, що дії п`яного не тільки образили поліцейський собаку, а й могли спровокувати його розбити вікно автівки і вибратися назовні, щоб розібратися з кривдником вже "без слів". Вердикт суду буде винесений пізніше.