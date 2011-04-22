Сьогодні - День Землі

У багатьох країнах світу сьогодні відзначається День Землі, мета якого - привернути увагу суспільства до екологічних проблем.

День Землі відзначається в 41-й раз, повідомляє радіо «Свобода».

Цього року він проходить під девізом "Мільярд "зелених" справ".

Як пояснив представник організаторів глобального Дня Землі Чед ЧІТВУД, йдеться про так звані "малі справи", що приносять користь довкіллю, які цього дня можуть зробити люди – приміром, використовувати велосипед замість автомобіля.