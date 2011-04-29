У Києві на Співочому полі відкрилася виставка ранньовесняних квітів

Сьогодні у столиці під патронатом Київської міської державної адміністрації на Співочому полі відкрилася виставка ранньовесняних квітів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Перша виставка ранньовесняних квітів – аналог літньої міської виставки квітів, яку кияни та гості столиці традиційно відвідують вже 56 років, – зауважив директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Микола НАЗАРЕНКО. – Завдяки провідним фахівцям нашого підприємства відсьогодні і до 15 травня Печерський ландшафтний парк стане найпривабливішим парком квітів в Україні для киян та гостей столиці».

За його словами, цими днями у парку зацвітуть понад 200 тисяч тюльпанів, гіацинтів та ірисів.

Організатори програми двотижневої виставки запланували концерти до травневих свят та виставку-ярмарок весняних рослин.