Вовки оселились в одному з дворів у Маріуполі (фото)

Дві вовчиці живуть у дворі з багатоповерхових будинків в Маріуполі вже близько тижня і тримають в страху десятки людей.

Як повідомили в Інституті сталевих конструкцій, що розташований в безпосередній близькості від місця тимчасового притулку вовків, тварини близько двох років жили на території приватного підприємства, яке займається торгівлею нерухомістю. Тиждень тому вони втекли.

Працівникам комунального підприємства не вдалося приспати вовків. Маріупольські мисливці також не змогли допомогти, оскільки стріляти на території міста заборонено.

Фото Миколи Рябченка / УНІАН