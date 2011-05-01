Капітана "Глазго Рейнджерс" покарають за весільне привітання принцеві

Капітана шотландського футбольного клубу "Рейнджерс" (Глазго) Девіда Уейра можуть покарати за незвичайне весільне привітання для принца Вільяма та його нареченої Кейт Міддлтон.

На матч 35-го туру чемпіонату Шотландії проти клубу "Мотервелл" 40-річний захисник вийшов у традиційній синій футболці, на якій, проте, було вишито "Congratulations William & Catherine. 29th April 2011". За правилами FIFA, гравці не мають права носити на своїй формі ніяких гасел чи закликів.

Вчинок Д.Уейра, який також є гравцем національної збірної Шотландії, був зафіксований інспектором матчу в протоколі зустрічі, пише The Daily Mail. Керівництво "Рейнджерс" стверджує, що в клубі не знали про існування таких правил.

Невідомо, які саме санкції будуть застосовані до капітана "Рейнджерс". Можливо, йдеться про дискваліфікацію на один або два матчі. Серед уболівальників шотландського клубу, зазначає РосБізнесКонсалтинг, традиційно багато прихильників королівської сім`ї.