Може, варто зробити пана Колеснікова віце-прем’єром з питань ЖКГ?

Щойно прочитав, що Україна таки подала заявку на проведення зимової Олімпіади у 2022 році.

Те, що організація таких спортивних змагань є справою надзвичайно витратною, давно вже не секрет. І практично ніколи витрати організаторів не окупалися. А враховуючи, що йдеться про зимову Олімпіаду, то можна з упевненістю сказати, що Україна взагалі ніколи не зможе їх покрити. До того ж більшість об’єктів спортивної інфраструктури майже не будуть задіяні після її проведення. Тобто потім доведеться ще витрачати чималі кошти на їх утримання.

Зрозуміло, красти гроші на будівництві об’єктів до Олімпіади 2022 року та дорогах значно легше, ніж на заходах енергозбереження. Приклад росіян у цьому плані більш ніж показовий. Єдина відмінність: у них є нафтодолари. І їхні можновладці можуть розтринькувати та розкрадати мільярди, а ми не можемо собі це дозволити. Бо маємо багатомільярдний дефіцит зовнішньоторговельного балансу, величезний дефіцит бюджету та державний зовнішній борг, що невпинно зростає.

Водночас, наприклад, заходи зі встановлення будинкових та квартирних лічильників води, тепла, газу можуть сприяти економії та скороченню витрат фактично вже з першого дня. А фінансування робіт з утеплення тепломереж, будинків та споруд, капітальний ремонт мереж водопостачання, дарма що потребує десятки мільярдів доларів, починає приносити багатомільярдну економію.

От я і думаю: може, було б значно вигідніше зробити пана Бориса Колеснікова віце-прем’єром з питань ЖКГ і його управлінські таланти спрямувати на те, що може приносити значну більшу користь країні, ніж витрачання його енергії на лобіювання абсолютно не потрібної Олімпіади-22 та освоєння мільярдів доларів на будівництво спортивних об’єктів і транспортної інфраструктури?

Борис Кушнірук