У покинутій хаті оновилися дві ікони

У Волинській області в покинутій хаті села Берегове Рожищанського деканату оновилися дві ікони - Ісуса Христа й Почаївської Матері Божої. Це прості ікони, що залишились тут, відколи обійстя втратило господарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ Київського Патріархату, ікони виявив місцевий священик, якому громада передала це помешкання для проживання.

Згідно з процедурою, передбаченою у випадках можливого чуда, настоятель місцевого храму Апостолів Петра й Павла священик Андрій ГОЛУБ звернувся до правлячого архієрея. Архієпископ Луцький і Волинський МИХАЇЛ благословив йому перенести ці образи в церкву, відправляти богослужіння і спостерігати за ними.

«Відтак, протоієрей Василь ШНЯК з отцем АНДРІЄМ та всією громадою хресним ходом рушили від Божого дому до тієї оселі. У проповіді там благочинний наголосив, що Господь, посилаючи таке диво, проявляє до цього села Свою милість, особливим чином нагадує, щоб люди наверталися до Бога», - зазначається у повідомленні.

Потому священнослужителі перенесли ікони, що оновились у храм, де було відправлено молебень, по завершенні якого настоятель виголосив слово про віру. Зокрема, зазначив, що всіма чудесами Господь говорить лиш одне: «По вірі вашій нехай буде вам».