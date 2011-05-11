Закінчився перший півфінал Євробачення-2011

У першому півфіналі Євробачення-2011, який закінчився в Дюссельдорфі (Німеччина), брали участь 19 представників країн-учасниць конкурсу, з яких після глядацького голосування і вердикту членів професійного журі у фінал пройшли десятеро.

Серед них: сербська вокалістка Ніна, росіянин Олексій Воробйов, Ганна Россінеллі з Швейцарії, грузинська рок-група Eldrine, фінн Парадіс Оскар, ісландський колектив Sjonni`s Friends, угорська виконавиця Каті Вульф, представниця Литви Евеліна Сасенко, азербайджанський дует Ела і Никі, грецькі артисти Лукас Йоркас і Стерео Майк.

Завтра - другий півфінал, в якому під 6-м номером Україну представить Міка Ньютон.

Перед нею свої номери виконають артисти з Боснії і Герцеговини, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Словаччини.

Одразу за Мікою Ньютон давній знайомий - Здоб ши Здуб (Молдова) .

Потім Швеція, Кіпр, Болгарія, Македония.

Ізраїль представляє Дана Интернешнл.

Номери з 13 по 19 випали Словенії, Румунії, Естонії, Білорусі (виступає Анастасія Вінникова), Латвії, Данії, Ірандії.