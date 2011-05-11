Самогубця стрибнув з найвищого будинку в світі
Зі 147-го поверху - і впав на 108-ий
Співробітник однієї з компаній в Дубаї, засмучений відмовою компанії-працедавця надати йому відпустку, кинувся з 147-го поверху найвищого будинку в світі - "Бурдж Халіфа", повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах ОАЕ.
За його словами, цей інцидент став першим випадком суїциду, здійсненого на "Бурдж Халіфа".
За словами співрозмовника агентства, 30-річний робітник стрибнув, вилізши з отвору системи вентиляції, оскільки вікна на цьому поверсі не відкриваються.
Тіло чоловіка впало на балкон 108-го поверху хмарочоса. Падаючи, бідолаха кілька разів вдарився об металеві виступи конструкції.
Керуюча компанія "Бурдж Халіфа" Emaar Properties повідомила, що інцидент стався у вівторок приблизно о 9-й ранку, після чого оглядовий майданчик, розташований на 124-му поверсі, протягом дня був закритий.
За словами робітників, які обслуговують будинок, щоб дістатися вентиляційного люка на 147 поверсі хмарочосу, необхідно добре знати конструкцію будівлі і мати відповідний допуск.
Всього в башті 163 поверхи, загальна висота "Бурдж Халіфа" 828 метрів.