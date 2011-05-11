Самогубця стрибнув з найвищого будинку в світі

Співробітник однієї з компаній в Дубаї, засмучений відмовою компанії-працедавця надати йому відпустку, кинувся з 147-го поверху найвищого будинку в світі - "Бурдж Халіфа", повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах ОАЕ.

За його словами, цей інцидент став першим випадком суїциду, здійсненого на "Бурдж Халіфа".

За словами співрозмовника агентства, 30-річний робітник стрибнув, вилізши з отвору системи вентиляції, оскільки вікна на цьому поверсі не відкриваються.

Тіло чоловіка впало на балкон 108-го поверху хмарочоса. Падаючи, бідолаха кілька разів вдарився об металеві виступи конструкції.

Керуюча компанія "Бурдж Халіфа" Emaar Properties повідомила, що інцидент стався у вівторок приблизно о 9-й ранку, після чого оглядовий майданчик, розташований на 124-му поверсі, протягом дня був закритий.

За словами робітників, які обслуговують будинок, щоб дістатися вентиляційного люка на 147 поверсі хмарочосу, необхідно добре знати конструкцію будівлі і мати відповідний допуск.

Всього в башті 163 поверхи, загальна висота "Бурдж Халіфа" 828 метрів.