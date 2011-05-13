Затримано водія, який збив на переході трьох людей

У Житомирі затримано водія, який збив на пішохідному переході трьох людей і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, ДТП сталося на одній з вулиць Житомира 10 травня близько 21.00. На пішохідному переході водій автомобіля ВАЗ-21115 збив на смерть 23-річну дівчину і тяжко травмував 42-річну жінку і 19-річного юнака.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 30-річного жителя Житомирщини. Він пояснив, що ніяких пішоходів на переході не бачив, і тільки коли відчув удар об машину, зрозумів, що когось збив, але перелякався і поїхав далі.

Водія затримано, проти нього порушено кримінальну справу.