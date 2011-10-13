ЗАЗ насмерть збив школярку

У Лубнах Полтавської області вчора автомобіль «ЗАЗ» на смерть збив 13-річну школярку, ученицю 8-го класу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції.

За даними відділу, перебігаючи проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом, дівчинка потрапила під колеса автомобіля «Мерседес».

«Після зіткнення дівчинку відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї скоїв наїзд автомобіль ЗАЗ-110307 під керуванням 35-річного чоловіка. В результаті ДТП дитина отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці події», - сказано в повідомленні.