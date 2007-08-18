Ющенко в Сорочинцях (5 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Національний Сорочинський ярмарок у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавщини.

Як передає кореспондент УНІАН, відвідавши містечко народних майстрів В.ЮЩЕНКО купив у полтавчанки Наталії СВИРИДЮК шість ляльок-мотанок (одна лялька від 3 до 90 грн. залежно від трудомісткості ручної роботи) для дітей, а потім за 1,5 тис. грн. придбав для себе вишиту сорочку в пастельних тонах у решетилівських майстрів.

Майстер решетилівської майстерні Сергій КОЛІНЧЕНКО повідомив кореспондентові УНІАН, що Президент щорічно замовляє у них у майстерні доріжки і гобелени.

У роботі ярмарку беруть участі більш як 260 підприємств усіх галузей промисловості, 230 майстрів народних промислів та понад 400 приватних підприємців. Крім того на ярмарку представлені делегації Казахстану, Узбекистану, Грузії, Угорщини.

Ярмарок проходить з 14 по 19 серпня.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН