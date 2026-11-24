Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Сили оборони не будуть залишати ту частину Донбасу, яку нині контролюють. Про це глава держави заявив під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Чопі.
"Я вважаю, що відступати з Донбасу – це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення і залишити свою землю, бо це не про гектари. І ніхто, будь-які гарантії безпеки, вам ніколи не прогарантують, що якщо ти віддав сам по своїй волі частину своєї держави, що потім тебе не примусять віддати ще щось", - наголосив Зеленський.
Тому, він вважає неможливим варіантом здачу української землі, бо, на його думку, у психології керівників Росії панує думка, що якщо буде здача одної частини української землі, тоді росіяни вимагатимуть аналогічних кроків від України щодо Харківщини, Дніпра або Запоріжжя.
"Я впевнений, що треба, і дякуючи нашим Силам оборони і Збройним силам, усім треба стояти, триматись і, безумовно, робити все, щоб був мир – перемовини дуже важливі, і якщо вони нас не продавлять, а це залежить від нас, залежить від стійкості США, єдності в Європі – і якщо вони не зможуть цього зробити, вони підуть на припинення вогню", - переконаний Зеленський.
На його думку, Росія повинна піти на припинення вогню, бо сьогодні на місяць втрачає понад 50 тис солдат.
Також він зауважив, що росіяни несуть і економічні втрати через продовження війни, у тому числі несуть втрати в енергетичному секторі, у логістиці тощо.
"Це не може бути вічність. Але я впевнений, що вони просто нас обдурять, якщо ми просто здамо нашу, без пострілів (територію)", - додав Зеленський.
Президент зауважив, що йому відомо як деякі українські політики ображаються, коли він згадує про 2014-й рік і ситуацію в Криму.
"Коли я кажу, що ми не захистили Крим. І вони кажуть: "Ми захищали, просто нас було мало". Це неправда… І так уже було, ми вийшли, і нам дзвонили, включаючи американську адміністрацію – дзвонили в кабінет, в якому зараз я, але тоді був не я - дзвонили і говорили: "Не треба ніяких ескалацій в Криму". А що потім було? – Потім знову окупація наших інших територій, принизливий документ, який нічого нам не гарантував. Я знаю, що деяким іншим подобаються Мінські угоди. Але ж, що вони гарантували? - Початок повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.
Зокрема, як зауважує глава держави, усе, що не чітко виписано і не представляє собою сильних гарантій безпеки – все це завжди можна порушити.
При цьому, як зазначив президент, українське суспільство мобілізувалося, бо було розуміння, чого саме хоче Росія як сусід.
"А якщо він зробить паузу і прийде через два роки, ми зможемо мобілізувати таку підтримку як всередині і ззовні? Це не значить, що не йти на закінчення війни. Йти і це пріоритет номер один. Але просто здати свою землю, свій народ, і ризикнути абсолютно незалежністю і майбутнім України – я вважаю, що це неправильний крок", - констатує Зеленський.
Ситуація довкола Донбасу
Як повідомляв УНІАН, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, спеціальні представники президента США Дональда Трампа, пропонували Україні піти на територіальні поступки і здати Донбас Росії.
Зеленський не вірить у те, що якщо віддати ініціатору війни Володимиру Путіну ту частину Донбасу, яку не контролюють російські загарбники, то очільник Кремля припинить війну.