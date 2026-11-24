На думку глави держави, якщо Україна добровільно вийде без бою з Донбасу, то ніхто жодні гарантії безпеки нашій державі не надасть, а Росія перейде до подальших вимог віддати їй і інші українські землі.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Сили оборони не будуть залишати ту частину Донбасу, яку нині контролюють. Про це глава держави заявив під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Чопі.

"Я вважаю, що відступати з Донбасу – це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення і залишити свою землю, бо це не про гектари. І ніхто, будь-які гарантії безпеки, вам ніколи не прогарантують, що якщо ти віддав сам по своїй волі частину своєї держави, що потім тебе не примусять віддати ще щось", - наголосив Зеленський.

Тому, він вважає неможливим варіантом здачу української землі, бо, на його думку, у психології керівників Росії панує думка, що якщо буде здача одної частини української землі, тоді росіяни вимагатимуть аналогічних кроків від України щодо Харківщини, Дніпра або Запоріжжя.

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"Я впевнений, що треба, і дякуючи нашим Силам оборони і Збройним силам, усім треба стояти, триматись і, безумовно, робити все, щоб був мир – перемовини дуже важливі, і якщо вони нас не продавлять, а це залежить від нас, залежить від стійкості США, єдності в Європі – і якщо вони не зможуть цього зробити, вони підуть на припинення вогню", - переконаний Зеленський.

На його думку, Росія повинна піти на припинення вогню, бо сьогодні на місяць втрачає понад 50 тис солдат.

Також він зауважив, що росіяни несуть і економічні втрати через продовження війни, у тому числі несуть втрати в енергетичному секторі, у логістиці тощо.

"Це не може бути вічність. Але я впевнений, що вони просто нас обдурять, якщо ми просто здамо нашу, без пострілів (територію)", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що йому відомо як деякі українські політики ображаються, коли він згадує про 2014-й рік і ситуацію в Криму.

"Коли я кажу, що ми не захистили Крим. І вони кажуть: "Ми захищали, просто нас було мало". Це неправда… І так уже було, ми вийшли, і нам дзвонили, включаючи американську адміністрацію – дзвонили в кабінет, в якому зараз я, але тоді був не я - дзвонили і говорили: "Не треба ніяких ескалацій в Криму". А що потім було? – Потім знову окупація наших інших територій, принизливий документ, який нічого нам не гарантував. Я знаю, що деяким іншим подобаються Мінські угоди. Але ж, що вони гарантували? - Початок повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як зауважує глава держави, усе, що не чітко виписано і не представляє собою сильних гарантій безпеки – все це завжди можна порушити.

При цьому, як зазначив президент, українське суспільство мобілізувалося, бо було розуміння, чого саме хоче Росія як сусід.

"А якщо він зробить паузу і прийде через два роки, ми зможемо мобілізувати таку підтримку як всередині і ззовні? Це не значить, що не йти на закінчення війни. Йти і це пріоритет номер один. Але просто здати свою землю, свій народ, і ризикнути абсолютно незалежністю і майбутнім України – я вважаю, що це неправильний крок", - констатує Зеленський.

Ситуація довкола Донбасу

Як повідомляв УНІАН, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, спеціальні представники президента США Дональда Трампа, пропонували Україні піти на територіальні поступки і здати Донбас Росії.

Зеленський не вірить у те, що якщо віддати ініціатору війни Володимиру Путіну ту частину Донбасу, яку не контролюють російські загарбники, то очільник Кремля припинить війну.

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