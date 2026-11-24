Спалахнули пожежі, травмовано 12-річну дівчинку та 50-річну і 54-річну жінок.

Російські військові атакували Одеську область, внаслідок чого загинули двоє людей, серед яких - підліток. Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, ввечері 24 листопада збройні сили РФ атакували реактивними безпілотниками об’єкти цивільної інфраструктури регіону.

Зокрема, пошкоджено приватний будинок, виробниче приміщення підприємства та чотири автомобілі.

"Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей: 17-річний хлопець та 41-річний чоловік. Також травмовано 12-річну дівчинку та 50-річну і 54-річну жінок. Потерпілим на місці надано медичну допомогу", - розповіла Верба.

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Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згідно з інформацією управління освіти Подільської районної державної адміністрації, підліток загинув у місті Подільськ.

"Подільська громада у скорботі. Внаслідок влучання ворожого реактивного "шахеда" в одному з мікрорайонів міста трагічно загинув Артем - здобувач освіти ліцею №3 Подільської міської ради. Від імені Управління освіти і гуманітарної політики висловлюємо найщиріші співчуття родині, рідним і близьким Артема, його друзям, однокласникам та педагогам", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області розповіли, що в Одесі внаслідок влучання сталося загоряння складського приміщення. Попри постійну загрозу та повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати роботу, рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, в Одеському районі внаслідок влучання пошкоджено виробничу будівлю та 3 легкові автомобілі, виникла пожежа - тут загинув чоловік, 1985 року народження, та ще одна людина отримала поранення.

"У місті Подільськ зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено гараж та 2 легкові автомобілі. На жаль, ця атака забрала життя підлітка. До ліквідації наслідків атак від ДСНС залучалися понад 60 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні, за словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ударів в Одеській області пошкоджено територію фермерського господарства, склади, де зберігалося майже 1,5 тис тонн пшениці, складську та адміністративну будівлі, легкові автомобілі.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, у минулі вихідні в Одесі та передмісті через атаки РФ було пошкоджено магістральні мережі, через що у місті та прилеглих населених пунктах зникло світло, вода й теплопостачання. В "Укренерго" заявили, що ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів вкрай складна, наслідки російських атак - масштабні. Йшлося не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів.

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