Колишній британський прем'єр припустив, що Нобелівська премія миру може допомогти покласти край війні в Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на те, що президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна "своїм другом", повідомляє Sky News.

"Це огидно, це викликає нудоту. І це пригнічує – бачити таке", - заявив Джонсон.

Джонсон поділився, що намагався пояснити Трампу, як йому слід спілкуватися з очільником Кремля задля швидкого завершення війни в Україні.

Відео дня

"Він повинен зрозуміти, що замість того, щоб створювати враження, ніби він заграє з Путіним, у нього є чудова нагода завершити останні два роки свого президентства, принісши мир Україні та проявивши твердість щодо Путіна", - вважає експрем'єр Британії.

На питання журналіста, чому, на думку Джонсона, Трамп, здається, ставиться до Путіна поблажливо, він відповів:

"Не маю поняття. Гадаю, це все пов’язано з тим, як, на його думку, демократи несправедливо переслідували його з приводу Росії".

Видання розповіло, що говорячи про те, як би Джонсон переконав Трампа допомогти покласти край війні, він згадує Нобелівську премію миру – нагороду, на яку, як неодноразово заявляв президент США, він, на його думку, заслуговує.

"Я б сказав: "Якщо ти хочеш цю Нобелівську премію, Дональде, ось список того, що тобі потрібно зробити. Приведи Путіна за стіл переговорів, поклади край цій війні – і Нобелівська премія у кишені"", - поділився колишній прем'єр Британії.

Також Джонсон висловився на користь присутності європейських військ в Україні до укладення угоди про припинення вогню з Росією.

"Я маю на увазі символічний жест, який би засвідчував нашу підтримку", – зазначив колишній прем’єр-міністр.

За словами Джонсона, ці війська могли б займатися засипанням окопів та логістикою в безпечних районах, "за багато миль від лінії фронту".

"Ви б сказали… що саме українці мають вирішувати, які країни запросити для відправки військ до України", - зазначив колишній прем'єр Британії.

На запитання, чи не втягне це НАТО у війну, Джонсон відповів, що альянс "непорівнянно сильніший за Росію", а Володимир Путін уже "обрушує на українців усілякі жахи".

"Чітко пояснити це Путіну – це, власне, було б проявом доброти щодо нього... Він має усвідомити, що стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна стала частиною групи західних країн", - вважає він.

Інші заяви Джонсона про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній британський прем’єр підтримав думку президента Франції Емануеля Макрона, що Україна має бути частиною НАТО. Джонсон вважає, що саме це й має почути російський диктатор Володимир Путін. За словами колишнього британського прем’єра, лише вступ України до НАТО допоможе зупинити війну. Макрон же у своєму дописі заявив, що доля України безпосередньо вплине на безпеку Європи.

Також ми писали, що Джонсон розкритикував рішення Трампа скасувати санкції щодо російського пального. Він додав, що звинувачувати Україну в різкому зростанні цін на пальне "відверто безглуздо", адже це підвищення почалося із закриття Ормузької протоки. Експрем'єр Британії нагадав, що Путін щодня вбиває невинних українських мирних жителів, і рішення Трампа фінансує його злочини. одочас він зазначив, що найкращий спосіб повернути російські енергоносії на ринок – допомогти Україні перемогти у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: