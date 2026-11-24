Минулого року українець перевівся до 114-ї бригади тактичної авіації та розпочав перенавчання на винищувач МіГ-29.

Український пілот з позивним Enigma в 2025 році змінив транспортну авіацію на тактичну, щоб більше робити для своєї країни. Нещодавно він вперше виконав самостійний політ на МіГ-29 й поділився враженнями, розповідає в Facebook 114 бригада тактичної авіації.

В 2019 році він закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету.

"Після випуску не мав жодної години нальоту на цивільних літаках. Щоб потрапити в цивільну авіацію, потрібні були значні фінансові ресурси, тому у 2020 році вирішив розпочати військову льотну кар’єру", - розповів пілот.

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Enigma розпочав службу в одній із бригад транспортної авіації на посаді помічника командира повітряного судна.

Пояснюється, що це другий пілот екіпажу, який виконує польоти разом із командиром і має бути готовим у разі нештатної ситуації перебрати на себе відповідальність за політ.

За чотири з половиною роки служби Enigma налітав лише 230 годин. Невелика інтенсивність польотів стала однією з головних причин, чому він почав замислюватися над зміною напряму.

Під час повномашстабного російського вторгення в Україну він перебував на оперативних аеродромах та спостерігав за роботою побратимів із винищувальної авіації.

"Дивився, як хлопці виконують бойові завдання, інтенсивно літають, знищують ворога в небі. Тоді з’явилося велике бажання робити більше для своєї країни. Тому й ухвалив непросте рішення перевестися до винищувальної авіації", - розповів пілот.

Минулого року українець перевівся до 114-ї бригади тактичної авіації та розпочав перенавчання на винищувач МіГ-29.

Вказується, що підготовка складалася з кількох етапів. На початку півтора місяця тривали теоретичні заняття, а потім - практичні польоти на навчально-бойовому літаку Л-39, які тривали шість місяців. Погодні умови та обставини воєнного часу вносили свої корективи у графік польотів.

Після завершення підготовки на Л-39 Enigma перейшов до польотів на МіГ-29 разом з інструктором. Загалом він виконав 14 таких польотів, а 15 став особливим, оскільки для пілота це був перший самостійний політ на винищувачі.

"Коли піднявся в небо самостійно, відчував справжню ейфорію. Але водночас було трохи незвично й відповідально, адже тепер ти сам відповідаєш за політ. У голові прокручував усе, чого навчали інструктори, згадував кожну рекомендацію, щоб не допустити жодної помилки", - розоповів він.

Винищувачі МіГ-29 на озброєнні України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що британські аналітики опублікували дані, скільки бойових літаків та гелікоптерів має Україна. За результатами аналізу, Повітряні сили ЗСУ наразі мають на озброєнні понад 120 бойових літаків. Найбільше у складі Повітряних сил, за даними звіту, винищувачів МіГ-29, а саме 45. Далі йдуть 35 F-16A та 19 Су-27. Ще по 14 машин налічують Су-24 і Су-25. Mirage 2000-5 у строю значиться лише один. Транспортну авіацію Повітряних сил, згідно зі звітом, представляють 22 Ан-24/26. Ще три Ан-178 значаться як замовлені. Гелікоптерів Мі-8 у ПС 15.

Також ми писали, що заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив готовність України передати Польщі технології боротьби з дронами в обмін на винищувачі МіГ-29. Польща розглядає можливість передачі Україні двох МіГ-29, а натомість отримає доступ до українських безпілотних та антидронових технологій. За словами Томчика, угода перебуває на стадії узгодження останніх деталей. Він зазначив, що радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі й слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України та коаліції загалом.

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