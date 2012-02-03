Біля Іллічівська 1,5 тисячі лебедів та чайок ледь не замерзли у льоду

Біля поромного комплексу Іллічівського морського торгового порту рятувальники Одеського підрозділу Міністерства надзвичайних ситуацій звільнили з крижаного полону півтори тисячі птахів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Одеській області, повідомлення про те, що близько 100 білих лебедів, 400 чайок і 1000 качок опинилися в крижаному полоні біля села Бурлача Балка, надійшли до екологічної та ветеринарної служби.

Рятувальникам вдалося запобігти загибелі птахів: за допомогою буксира і теплохода вони розкололи лід і врятували від замерзання півтори тисячі пернатих.