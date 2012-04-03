Російський флот відкоригує позицію українського МЗС щодо сирійської кризи

Криваві зіткнення між урядовими військами і повстанцями-опозиціонерами тривають в Сирії вже понад півроку. Якщо США, Євросоюз і Ліга арабських держав відкрито підтримують вимоги сирійської опозиції, а Росія настільки ж відкрито встала на бік нинішнього президента, то МЗС України протягом останніх місяців «відточує» чіткість формулювань у своїх заявах щодо кризи в цій близькосхідній країні.



З одного боку України начебто висловлює занепокоєння каральними акціями сирійської армії проти опозиції, а з іншого утримується від прямого засудження. Одним словом, українська дипломатія демонструє свою знамениту багатовекторність у всій красі. Але от невдача, всі наші спроби «пройти між краплями дощу» в сирійському питанні були зведені нанівець однією на перший погляд малозначною подією. Як повідомило 2 квітня агентство РІА «Новости», сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" в минулі вихідні залишив Севастополь і взяв курс на протоки Босфор і Дарданелли, а простіше кажучи поплив він до берегів Сирії надавати моральну підтримку «другу Росії» Башару Асаду.



Експерти схильні вважати цю подію відповіддю Москви на міжнародну конференцію "Групи друзів Сирії" 1 квітня в Стамбулі, учасники якої визнали опозиційну "Сирійську національну раду" легітимним представником сирійського народу. Основними дійовими особами стамбульської конференції були високопосадовці США, Туреччини, Франції, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, що надає цьому заходу величезної ваги на міжнародній арені. Російські дипломати вже висловили крайнє незадоволення позицією "друзів Сирії" і, як уже було сказано вище, оперативно відреагували.



Російські ЗМІ вже повідомили з посиланням на джерело в штабі ЧФ РФ, що «Сметливый» зайде в сирійський порт Тартус, щоб поповнити запаси води і продовольства. Нагадаємо, що в січні 2012 року група військових кораблів Північного флоту РФ вже заходила в порт Тартус. Тоді офіційні сірійські ЗМІ назвали цю подію актом солідарності Москви з Дамаском. Зрозуміло, що візит «Сметливого» стане ще одним підтвердженням такої солідарності.



Тим часом Україна, на території якої базується російський сторожовик, продовжує виступати проти зовнішнього втручання у справи Сирії і закликає учасників конфлікту до мирного діалогу під егідою Ліги арабських країн і ООН. Але от питання - наскільки переконливий вигляд наш нейтралітет матиме в очах сирійських повстанців, у яких навряд чи знайдеться час вникати в нюанси новітньої історії України та її взаємин з Росією з питань базування ЧФ РФ в Криму. Для них все зведеться до простого висновку - допомога їх смертельному ворогу прийшла з Севастополя. Як бачимо, росіяни цього факту навіть не намагаються приховувати, абсолютно не зациклюючись на таких дрібницях, як можливість терористичної атаки на свої військові бази з боку ісламістських радикалів. Останніх серед сирійської опозиції, на жаль, більш ніж достатньо. Ну що ж, Росія - серйозний геополітичний гравець, а хто не ризикує, той, як відомо, не виграє.



Але що робити нам у цій ситуації, адже ми відмовлятися від своєї територіальної цілісності начебто не планували, а значить Севастополь, як і раніше, - невід'ємна частина України з усіма наслідками. Та загалом то до 2042 року робити нам особливо нічого й не доведеться - хоч би якою була позиція Києва з того чи іншого зовнішньополітичного питання, вона може бути з легкістю відкоригована одним-єдиним кораблем Чорноморського флоту Росії. Так вже було пыд час російсько-грузинського конфлікту. Тоді, щоправда, українське керівництво знайшло в собі сили хоча б висловити протест проти використання кораблів, що базуються в Севастополі, проти дружньої Україні держави. Сьогодні і на цю малість розраховувати навряд чи можна.



Для тих, хто поквапиться звинуватити автора в «розпалюванні» і безпідставному панікерстві, посилання на повідомлення Одеської прокуратури від 30 березня: співробітники Управління СБУ в Одеській області розкрили і припинили діяльність екстремістської організації «Прямий шлях», яка була спрямована на розпалювання релігійної ворожнечі.



Проти двох членів "Прямого шляху" - єгиптянина і сирійця, причетних до поширення брошури "Порушення єдинобожжя", в якій пропагується ідеологія фундаменталістського руху мусульман-ваххабітів, порушено кримінальну справу за ст. 161 ч.1 (зумисні дії з розпалювання релігійної ворожнечі) КК України.



За словами заступника прокурора Одеси Сергія Нейкова, при обшуку затриманих членів цієї екстремістської організації, що діяла в будинку по вулиці Водопровідній обласного центру, знайдені брошура "Порушення єдинобожжя", інші видання ваххабістского спрямування з закликами до початку релігійної війни проти єретиків, навчальні посібники для диверсантів, а також чотири тротилові шашки, два електродетонатори до них і навчальна граната РГД-5.



Петро Черних