Черновецький ”прикрасить” Хрещатик

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та згідно з відповідним рішенням Київради, з 10 жовтня на Хрещатику мають розпочати заміну всіх малих архітектурних форм на стильні уніфіковані кіоски.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрції з посиланням на слова заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, нові кіоски зоблені в єдиному дизайнерському рішенні, гармонійно поєднуватимуться з навколишнім середовищем.

Проект художньої і технічної розробки кіосків з урахуванням місцевої специфіки підприємці, які торгують на головній вулиці столиці, затвердили за власні кошти. Вони також оплатили встановлення цих сучасних об’єктів, що реалізовуватимуть киянам і гостям столиці товари першої необхідності. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, яка очолює спеціальну робочу комісію з облаштування центру столиці, тепер робота з благоустрою розпочинається й на інших центральних вулицях: Пушкінській, Прорізній, Богдана Хмельницького, Володимирській, Червоноармійській, Інститутській, Богдана Хмельницького, площі Льва Толстого, бульварі Шевченка тощо.