Молода жінка збила двох пенсіонерок на пішоходному переході

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС в області, за кермом автомобіля перебувала 27-річна жінка.

Жертвами ДТП стали пенсіонерка 1928 р. н. та її 60-річна невістка, які йшли за покупками до супермаркету. В результаті наїзду, старша жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні. Інша постраждала з численними травмами госпіталізована до операційного відділення Чернігівської міської лікарні №2.

За даним фактом слідчий відділ Чернігівського міського відділу внутрішніх справ порушив кримінальну справу за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України – "Порушення правил безпеки дорожнього руху", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідство встановлює, чому водій на пішохідному переході за ідеальних умов видимості не пропустила пішоходів.