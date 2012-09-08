У центрі Києва пошкодили газогін
09:31, 08 вересня 2012Разное
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Газогін був пошкоджений у центрі Києва в п'ятницю ввечері при проведенні земляних робіт.
Як повідомляє МНС, аварія сталася о 18.30 на вул. Грушевського, біля Маріїнського парку.
Під час проведення земляних робіт було пошкоджено комунальний газопровід середнього тиску (250 мм), утворився витік газу.
За годину аварійні бригади "Київгазу" зупинили витік, перекривши засувки, і розпочали ліквідацію самого прориву.
На час робіт задля безпеки були відімкнені від електропостачання десять багатоповерхових та два приватних житлових будинки. У районі аварії частково перекривався рух транспорту і пішоходів.
Нині газопостачання відновлене.
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