У центрі Києва пошкодили газогін

Як повідомляє МНС, аварія сталася о 18.30 на вул. Грушевського, біля Маріїнського парку.

Під час проведення земляних робіт було пошкоджено комунальний газопровід середнього тиску (250 мм), утворився витік газу.

За годину аварійні бригади "Київгазу" зупинили витік, перекривши засувки, і розпочали ліквідацію самого прориву.

На час робіт задля безпеки були відімкнені від електропостачання десять багатоповерхових та два приватних житлових будинки. У районі аварії частково перекривався рух транспорту і пішоходів.

Нині газопостачання відновлене.