Дані про пробки в Києві з'явилися ще на п'ятьох вуличних екранах

07:17, 11 жовтня 2012
Разное
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Дані про затори на вулицях столиці («Яндекс. Пробки») з'явилися ще на п'яти вуличних екранах Києва. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Яндекс».

”Яндекс-пробки”

Нові екрани встановлені на Хрещатику, Майдані Незалежності, на розі вул.. Саксаганського і Червоноармійської, ще два монітори розташовані на Повітрофлотському мості.

Усього в Києві зараз діють дев'ять екранів з даними «Яндекс. Пробки», планується надалі збільшити їх кількість. Проект реалізується спільно з партнером «Яндекса» - компанією Hitech Advertisement.

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