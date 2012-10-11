Дані про пробки в Києві з'явилися ще на п'ятьох вуличних екранах

Нові екрани встановлені на Хрещатику, Майдані Незалежності, на розі вул.. Саксаганського і Червоноармійської, ще два монітори розташовані на Повітрофлотському мості.

Усього в Києві зараз діють дев'ять екранів з даними «Яндекс. Пробки», планується надалі збільшити їх кількість. Проект реалізується спільно з партнером «Яндекса» - компанією Hitech Advertisement.