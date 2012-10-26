Водій автобуса помер за кермом

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, трагедія сталася на маршруті «Новоград-Волинський – Велика Горбаша» 21 жовтня. Водій автобуса - Анатолій Дмитренко, що був на маршруті у той день, під час руху помер за кермом.

Людей врятував водій пожежної машини Новоград-Волинського підрозділу МНС В.Купріянчук.

За його словами, «паніка піднялася у ті хвилини, коли автобус почало водити по дорозі із сторони в сторони».

«Я швидко дістався з середини автобуса до водійського місця і взяв керування на себе. Скерував автобус на обочину, зупинив його і почав надавати водію першу медичну допомогу – штучне дихання та непрямий масаж серця», – розповідає В. Купріянчук.

Допомогти водію вже не вдалося, як констатували лікарі швидкої допомоги по приїзду - смерть наступила раптово.

Інший водій, який прибув на заміну, продовжив курсування автобуса у визначеному напрямку, а відповідним службам, що прибули на місце трагедії, довелося з’ясовувати всі деталі надзвичайної події.

Якби не швидке реагування рятівника МНС, жертв могло б бути набагато більше, адже в автобусі перебувало близько двадцяти людей і рухався він в той час по містку через водоймище.