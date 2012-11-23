Маршрутка не розминулася з «Ладою»: 4 загиблих, 7 поранених

Як повідомляє прес-служба МНС України, біля селища Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області, на автошляху Кривий Ріг – Кіровоград, внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2111” з мікроавтобусом „Volkswagen Transporter” (здійснював рейс за маршрутом Кривий Ріг – Хмельницький, перевозив 7 пасажирів) загинуло 4 особи (водій, громадянин Росії, та пасажири легкового автомобіля) та 7 осіб (водій та пасажири мікроавтобуса) з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.