У Черкасах пожежний автомобіль, який їхав на виклик, врізався в автобус

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, сьогодні, 16 листопада, о 10.50, до диспетчера чергової зміни надійшло повідомлення про загорання в будівлі на території ПАТ «Темп». На ліквідацію загорання були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. На перехресті вулиць Ільїна та Вербовецького пожежний автомобіль врізався у маршрутний автобус "ПАЗ". Від удару пожежний автомобіль перекинувся. В результаті ДТП водій маршрутки отримав відкритий переломом ключиці, пасажир маршрутки - переломом ноги, а офіцер МНС, командир відділення - рвану рану стегна.

На місці ДТП працюють співробітники ДАІ, які з’ясовують обставини аварії та її винуватця.

За попередніми даними, винуватцем аварії може бути водій автобуса, який не поступився дорогою спецмашині, що їхала на виклик з включеною сиреною та проблисковим маячком.