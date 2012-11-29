Міністерство хоче штрафувати за собаче лайно

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами», розміщеному на сайті міністерства.

Положення щодо того, що утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено відповідними правилами або понад встановлену кількість, або незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигул собак без повідків і намордників (окрім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблена спеціальна позначка), або у не відведених для цього місцях, пропонується доповнити фразою «а також невиконання обов'язку з прибирання їхніх екскрементів». Такі дії тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі 17-51 грн, на посадовців - попередження або накладення штрафу у розмірі 51-85 грн.

Також Мінрегіон пропонує ввести норму, згідно з якою порушення вимог законодавства про укладення договорів на послуги з поводження з побутовими відходами і роздільного збору побутових відходів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі 340-1360 грн, для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - 850-1700 грн.

Штрафи за забруднення вод відходами та іншими речовинами, порушення водозахисного режиму на водозаборах, зухвале їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, пропонується підвищити з рівня від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн) до рівня від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн). Для посадовців за такі порушення штрафи планується збільшити з 85-136 грн до 850-1700 грн.

За введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд, що перешкоджають забрудненню і засміченню вод, передбачено збільшити штрафи для посадовців із 85-136 грн до 1360-1700 грн.

За пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами пропонується збільшити штраф для громадян з 170-510 грн до 340-1360 грн, для посадовців — з 510-850 грн до 850-1700 грн.

Міністерство планує ввести норму, згідно з якою порушення вимог з поводження із відходами, що призвело до їх потрапляння в ліси, тягне накладення штрафу на громадян у розмірі 340-1360 грн, на посадовців — 850-1700 грн.

За розорювання резервів, зняття дерну і виїмку грунту, складування матеріалів і вантажів, проведення будівельних, меліоративних, топографічних та інших робіт, будівництво споруд, підземних і надземних комунікацій у смузі відведення автомобільної дороги без узгодження з дорожніми організаціями, а також звалювання снігу в такій смузі, порушення вимог щодо поводження з відходами, що призвело до потрапляння їх у таку смугу, передбачено збільшення штрафу для громадян з 17-51 грн до 340-1360 грн, для посадовців — з 51-119 грн до 850-1700 грн.

За порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до смуги відведення автомобільних доріг загальнодержавного, республіканського і місцевого значення, обов'язків з очищення тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок, з устаткування і ремонту містків переїздів та їх очищення, а також за утриманням у справному стані під'їздів до автомобільних доріг загального користування планується підвищити штрафи для громадян з 17-51 грн до 340-1360 грн, для посадовців — з 51-119 грн до 850-1700 грн.