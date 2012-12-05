Маршрутка, залишена водієм, поїхала вниз по кризі

Як повідомив УНІАН начальник міського управління транспорту Ігор Мединський, із пояснення водія встановлено, що він на зупинці, де є туалет, пішов від машини. При цьому водій не врахував ухил і слизьке покриття, через що автобус із пасажирами через ожеледицю почав ковзати донизу.

«Побачивши, що автобус рухається за відсутності водія, частина пасажирів вискочила, оскільки швидкість була незначною. Ситуацію врятував один із пасажирів, який кинувся до керма і притис колеса до бордюра, не давши автобусу набрати великої швидкості або виїхати на зустрічну смугу», – зазначив І. Мединський.

За його словами, водій маршрутного автобуса є досвідченим. Але оскільки водій не врахував ухилу та стану дорожнього покриття і поставив в цьому місці автобус, перевізник прийняв рішення звільнити його з роботи.

Про сам інцидент управління транспорту дізналося після публікації на одному з інтернет-видань, якому про інцидент повідомила пасажирка маршрутки.

За її даними, автобус встиг із зупинки проїхати по спуску понад 50 м і був зупинений одним із пасажирів. У цей час інші пасажири вголос молилися і намагалися міцно впертися у сидіння, щоб не травмуватися в разі зіткнення.