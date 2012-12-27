«АвтоВАЗ» відкликає понад 45 тисяч автомобілів LADA Granta

Як повідомляється на офіційному сайті концерну, «АвтоВАЗ» оголошує про організацію сервісної кампанії (безкоштовне сервісне обслуговування) 45348 автомобілів LADA Granta для перепрограмування блоку управління системи надувних подушок безпеки (БУСНП). В окремих випадках виявлена потенційна можливість виходу з ладу блоку управління системою надувних подушок безпеки».

«АвтоВАЗ» вважає за необхідне перевірити автомобілі LADA Granta в комплектаціях ”Стандарт” (модель 21906) і ”Норма” (моделі 21900, 21902, 21901), вироблені в період 27 травня - 30 вересня 2012 року.

Управління з організації післяпродажного обслуговування «АвтоВАЗу» розіслало розпорядження офіційним дилерам LADA із зазначенням сервісних робіт.

Власники зазначених автомобілів отримають відповідне офіційне повідомлення з пропозицією пройти безкоштовне технічне обслуговування в дилерських центрах LADA. Для оперативного обслуговування покупці можуть відвідати сервісні центри LADA самостійно, йдеться в повідомленні.