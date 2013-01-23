На Полтавщині автобус Миргород - Мелітополь з 25 пасажирами злетів з траси (відео)

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди МНС України в Полтавській області, через складні погодні умови на дорогах Полтавської області виникла небезпечна ситуація з обмерзанням асфальту, були скасовані автобусні рейси.

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Автобус сполученням Миргород - Мелітополь, в якому було 25 пасажирів і який виїхав на маршрут до закриття трас, з'їхав на узбіччя і потрапив у сніжний замет. Бійці МНС оперативно виїхали на місце події і за допомогою пожежного автомобіля «ЗІЛ-131» відбуксирували автобус. Внаслідок події ніхто не постраждав.

З початку цього року працівники полтавського Управління МНС надали допомогу 516 транспортним засобам, які потрапили в снігові заноси.

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