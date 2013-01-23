ДАІ у зв’язку з негодою обмежила рух на автодорогах двох областей
15:19, 23 січня 2013Суспільство
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Державтоінспекція у зв’язку з негодою тимчасово обмежила рух на автомобільних дорогах у двох областях України.
Відстій транспорту буде здійснюватись на спеціальних майданчиках
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, у Полтавській області з 14.00 23 січня до 9.00 24 січня обмежено рух для вантажного та пасажирського транспорту на територіальних автомобільних дорогах та автошляхах місцевого значення.
Відстій транспорту буде здійснюватись на спеціальних майданчиках та в районі розташування об’єктів дорожнього сервісу, поінформували в ДАІ.
У Луганській області обмежено рух місцями на автодорогах Сватівського, Троїцького, Кремінського, Старобільського, Марківського, Міловського та Біловодського районів для вантажного та пасажирського транспорту.
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