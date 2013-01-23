Рейсовий автобус Київ-Хуст із пасажирами упав у річку (фото)

У Хустському районі Закарпатської області поблизу села Березово сьогодні зранку перекинувся у річку рейсовий автобус сполученням «Київ-Хуст».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі територіального управління МНС України у Закарпатській області.

За даними МНС, двоповерховий автобус марки “Вольво” повертався з Києва до Хуста. Повідомлення про те, що автобус з’їхав у кювет і перекинувся у річку Ріка з 8-метрової висоти надійшло до рятувальників близько 08.50.

В автобусі на момент ДТП перебували 2 водіїв та 6 пасажирів. За попередніми даними, чотирьох осіб доставили до Хустської центральної районної лікарні. Наразі відомо, що двоє з них у тяжкому стані, двоє людей зазнали травм середньої тяжкості.

У МНС також повідомили, що попередня причина ДТП - водій не впорався з керуванням.

Обставини і деталі дорожнього аварії з’ясовують спеціалісти ТУ МНС та ДАІ Закарпатської області.