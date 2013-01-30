Прем'єр-міністру Сербії підсунули телеведучу без трусів

Скандальний відеоролик ролик був розміщений в інтернеті і за одну добу набрав близько 1,3 мільйона переглядів. Перед початком інтерв'ю псевдотелеведуча, колишня модель журналу "Плейбой" "на камеру" зняла труси, згодом в об'єктив оператора потрапили її розсунуті ноги і зацікавлена ​​реакція Дачича.

Подія викликала різку критику з боку Незалежної асоціації журналістів Сербії (NUNS) і міністерства внутрішніх справ, яке також очолює Дачич, передає РІА "Новости".

NUNS засудив авторів програми, в якій прем'єр-міністра "піддано непристойній і неприйнятній провокації". За оцінкою асоціації, подібні дії "не відповідають стандартам професійної журналістики і можуть бути характеризовані як порнографія".

У свою чергу, профспілка сербської поліції зажадала встановити ступінь відповідальності начальника Департаменту з питань безпеки МВС та інших співробітників, які відповідають за безпеку прем'єр-міністра.