Шантажист вимагає роздати печиво хворим дітям

В обмін на її повернення той зажадав роздати солодощі дітям одній з лікарень Ганновера, передає РІА "Новости".

Повідомлення про крадіжку позолоченої скульптури вагою 20 кілограмів у вигляді прямокутного печива, яка прикрашала фасад пекарні Bahlsen в Ганновері з 1913 року, з'явилися тиждень тому. Основним підозрюваним вважається той, хто відправив 29 січня в одну з місцевих газет фотографію чоловіка в костюмі Коржика - персонажа дитячого телешоу "Вулиця Сезам". Саме відправник знімка зажадав роздати печиво дітям у міській лікарні.

У четвер пекарня розмістила на своїй сторінці в Facebook звернення до Коржика, в якому обіцяло надати 52 тисячі упаковок свого печива. Представник Bahlsen зазначила, що аж ніяк не йдеться про маркетинговий розіграш і що пекарня "сумлінно прагне" якнайшвидше повернути історичну скульптуру.

Обставини крадіжки досі незрозумілі. Скульптура була підвішена до будівлі на висоті близько п'яти метрів. Пекарня Bahlsen розташована на одній з найжвавіших вулиць Ганновера, і близько 250 співробітників компанії щодня входять або виходять з будівлі, проте, поліції не вдалося знайти жодного свідка злочину.

Ціна скульптури, виконаної з позолоченої бронзи, у раз здачі її в металобрухт може досягати всього 100 євро, однак, як видно, у крадія немає такого наміру.