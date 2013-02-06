Поляки купують Фольксвагени та Пежо

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, за даними компанії Samar, що досліджує польський автомобільний ринок, зростання продажів порівняно з груднем становило понад 20%.

У січні найбільшим попитом серед нових авто в Польщі користувалися машини Skoda: зареєстровано близько 4,2 тис. автомобілів, що більше на третину, ніж минулого року.

До числа найпопулярніших машин увійшли також Volkswagen - 2,9 тис. (плюс понад 60%), Toyota - близько 2 тис. (мінус 8%), Peugeot 1,95 тис. (плюс близько 55%), Ford – 1,9 тис. (плюс 2%).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році поляки купили близько 270 тис. нових автомобілів, що на 1,5% менше, ніж роком раніше, а в грудні в річному виразі продажі впали майже на чверть.

У 2011 році порівняно з 2010 роком поляки купили на 12,5% менше нових машин.

За останні 12 років поляки найбільше купили нових автомобілів у 2000 році - майже 470 тис., а найменше в 2005 році - близько 235 тис.

Довідка УНІАН. За офіційними даними, в 38-мільйонній Польщі на початок минулого року було зареєстровано 18,1 млн приватних автомобілів. З моменту вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році поляки також імпортували в країну понад 7,3 млн машин, що були у вжитку, частину з яких було перепродано в сусідні східні країни, зокрема, в Україну.