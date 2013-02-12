У міліції пояснили, коли припиняться крадіжки багажу в аеропортах
06:51, 12 лютого 2013Разное
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У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що із внесенням змін до авіаційного кодексу крадіжки багажу пасажирів в українських аеропортах припиняться, зокрема у київському аеропорту “Бориспіль”.
Термінал D аеропорту «Борисполь»
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.
“Зараз готується новий авіаційний кодекс, де буде прописано участь міліції в цьому питанні - коли здається багаж, завантажується і видається. Тому, думаємо, що це питання буде знято”, - сказав В.Ратушняк.
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