У міліції пояснили, коли припиняться крадіжки багажу в аеропортах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

“Зараз готується новий авіаційний кодекс, де буде прописано участь міліції в цьому питанні - коли здається багаж, завантажується і видається. Тому, думаємо, що це питання буде знято”, - сказав В.Ратушняк.