ДАІ попереджає про заміну водійських прав часів СРСР
Столична Державтоінспекція інформує, що з 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Головного правління МВС України в м. Києві, з 6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України від 20 листопада 2012 року №5492 – VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус».
Згідно з пунктом 1 розділу V цього закону, для заміни посвідчення водія необхідно звернутись до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ, при собі мати такі документи:
1. Посвідчення водія на бланку, затвердженому органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
2. Паспорт громадянина України (за наявності – закордонний паспорт, або його копію).
3. Екзаменаційну картку водія.
4. Медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.
5. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.
6. Квитанцію про сплату за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.