ДАІ попереджає про заміну водійських прав часів СРСР

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Головного правління МВС України в м. Києві, з 6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України від 20 листопада 2012 року №5492 – VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус».

Згідно з пунктом 1 розділу V цього закону, для заміни посвідчення водія необхідно звернутись до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ, при собі мати такі документи:

1. Посвідчення водія на бланку, затвердженому органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

2. Паспорт громадянина України (за наявності – закордонний паспорт, або його копію).

3. Екзаменаційну картку водія.

4. Медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

5. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

6. Квитанцію про сплату за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.