Попов привітав легендарного розвідника з 99-річчям (фото)

Легендарному розвіднику, Герою України, генерал-майору у відставці Євгену Березняку виповнилося 99 років.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов 25 лютого 2013 поздоровив з днем ​​народження ветерана, одного з рятівників міста Кракова, одного з прототипів головного героя повісті та фільму «Майор Вихор».

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