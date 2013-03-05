Соціологи дізналися, чого хочуть жінки на 8 березня (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного з 8 по 17 лютого 2013 року Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з отриманими результатами, квіти хочуть дарувати третина опитаних чоловіків - 30,6%, ювелірну прикрасу - 9,7%. Ще 7,7% заявили про бажання організувати в подарунок романтичну вечерю, а 5,9% - планують подарувати “турботу, увагу, добре слово” і стільки ж - туалетну воду, парфуми, косметику. Трохи менше - 5,3% чоловіків - планують подарувати романтичну подорож.

Крім того, 3,3% опитаних чоловіків сказали, що хочуть дарувати гроші і майже стільки ж - 3,1% - квартири чи будинок або автомобіль.

Предмети одягу чи взуття хочуть дарувати 2,9% чоловіків; електропобутові прилади - 2,7%; господарські дрібниці - 1,6%; дитину - 1%. Також як подарунок розглядають чоловіки домашню тварину (0,7%), книгу чи журнал (0,6%), іграшку (0,2%).

В ході опитування 2,1% опитаних чоловіків сказали, що не дарують подарунків, ще 1,4% - що нічого не хочуть дарувати.

Згідно з результатами опитування, перші 6 подарунків, які хотіли б отримати жінки – це квіти (25,9%), турбота й увага (11,3%), ювелірна прикраса (8,3%), романтична подорож (6,3%), туалетна вода чи парфуми та косметика 5,1%, романтична вечеря (4,5%). Далі в ієрархії подарунків йдуть: гроші (4,3%), будинок чи квартира (3,7%), автомобіль (2,2%) та електропобутові прилади (2,2%), предмет одяги , взяття (2,1%), господарські дрібниці (1%).

Як виявилося, менше жінок хочуть отримати в подарунок дитину, ніж кількість чоловіків, які хотіли б зробити такий подарунок — 0,6% (проти 1%).

Про подарунок - домашню тваринку - сказали 0,5% опитаних жінок і такий же відсоток хоче отримати книгу чи журнал. Іграшку не хоче отримати жодна з респонденток.

11% жінок не мають людини, від якої вони чекають подарунків, та 5% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати.

Серед жінок 2% також сказали, що їм взагалі не дарують подарунків і ще 1,9% - сказали, що нічого не хочуть в подарунок.

Як зазначають соціологи, якщо порівнювати дані останнього опитування з відповідями минулих років, то порівняно з 2011 роком кількість чоловіків, що планують дарувати квіти, зменшилась з 35% до 31%, а кількість тих, що планують романтичну вечерю навпаки, збільшилась з 4% до 8%.

Жінки стали менше бажати грошей (з 7% у 2011 до 4% у 2013), турботи та уваги (з 14% до 11%) та більше квітів (з 19% у 2011 році до 26% - у 2013 р.)

На жаль, порівняно з 2011 роком збільшилася кількість чоловіків, які не мають кому дарувати подарунки ( з 3% до 5%). Практично не зменшилася кількість жінок, яким немає від кого очікувати подарунків (10,9% у 2011р. та 11,3% - у 2013 р.).

*** Методом інтерв'ю було опитано 2 тис. 32 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.