«Свобода» поширює відцензуроване відео бійки в Тернопільській облраді

На Тернопільщині ВО «Свобода» після інциденту з побиттям заступника голови облдержадміністрації вирішила відбилити своє реноме.



На офіційній сторінці обласної організації партії з’явилася інформація «На Тернопіллі банда «регіоналів» напала на представників громадських та ветеранських організацій». Ця стаття містить відео, зняте самими «свободівцями».

При цьому скомпоноване воно таким чином, що епізод із початком бійки, коли народний депутат від «Свободи» Михайло Головко наносить удар в обличчя заступнику голови Тернопільскої ОДА Петру Гочу, взагалі зник. Натомість, починаючи з 2 хв 40 с ролика, де демонструються обставини виникнення штурханини, виглядає, що саме Головко отримав по обличчю від екс-голови Збаразької райдержадміністрації Автанділа Мдінарадзе.

Хоча на нередагованому відео місцевих журналістів чітко видно, що спочатку «свободівець» копає заступника губернатора, а вже невдовзі наносить йому хук лівою в губи, після чого і почалася масова шарпанина.

До речі, з виразу облич інших «свободівців» видно, що вихідка Михайла Головка стала для них не меншою несподіванкою, ніж для потерпілого Петра Гоча. Офіційної позиції щодо дій свого побратима тернопільська «Свобода» наразі не оприлюднювала.

Сам Головко, коментуючи ЗМІ інцидент, заявив, що Петро Гоч його штовхнув, після чого він теж почав діяти агресивно. Якщо це справді відповідає дійсності, не зрозуміло, чому даний епізод «зник» із партійного відеосюжету.

Тим часом нардеп-«регіонал» Вадим Колесніченко, за даними прес-служби Партії регіонів, уже звернувся в Генпрокуратуру з вимогою до генпрокурора Пшонки взяти під особистий контроль розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення тілесних ушкоджень Петру Гочу, а у разі встановлення вини Михайла Головка – ініціювати скасування депутатської недоторканості для «свободівця».

Тож можна прогнозувати, що пристрасті після «кулачних боїв» вщухнуть ще не скоро, а заробити балів на мордобої спробує як одна, так і друга сторона.

Андрій Вацик