На кораблі, що потонув у гирлі Дунаю, 4 тонни нафтопродуктів

Як пояснили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, забруднення територіальних морських вод України відбулося через попадання в них нафтопродуктів з судна «Николай Бауман». Площа нафтової плями перевищує 840 тис. кв. метрів.

Судно, яке йшло з Туреччини в порт Херсон з вантажем гіпсу і устаткування, затонуло в районі Старостамбульського гирла на відстані 5 км від нульового кілометра у Чорному морі. У машинному відділенні знаходилося 4 тонни пально-мастильних матеріалів.

Також, згідно з повідомленням, в акваторії Ренійського морського торгового порту, на Дунаї, уздовж причалу і поблизу борту судна «Тимекстрон-2» 11 березня виявлено забруднення вод нафтопродуктами. Розмір забрудненої водної поверхні становить близько 800 метрів.

На даний час, на вимогу прокуратури органами державного контролю вживаються заходи щодо встановлення обсягів нафтопродуктів, які потрапили у водне середовище, розрахунку завданих навколишньому середовищу збитків і притягнення винних до відповідальності. Також організовано заходи з ліквідації наслідків забруднення.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу лінійного відділу на ст. Ізмаїл УМВС на Одеській залізниці. Процесуальне керівництво за зазначеними провадженнями здійснюється групою прокурорів Дунайської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері.

Дунайська прокуратура до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості про кримінальні правопорушення за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 243 КК України (забруднення моря) і за ч. 1 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод).

Як повідомляв УНІАН, 6 березня зазнало аварії суховантажне судно «Николай Бауман» (прапор Молдови, порт приписки Джурджулешти) з екіпажем на борту. Аварія сталася в районі Старостамбульського гирла Дунаю. 11 членів екіпажу вдалося врятувати.

У Ренійському районі Одеської області 11 березня з борту судна «Тимекстрон-2» стався розлив нафтопродуктів. Повідомлення про масляні плями надійшло від диспетчера Ренійського порту.